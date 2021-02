Mąż Gessler "przejął" jej konto na Facebooku. Napisał, co myśli o działalności żony

Waldemar Kozerawski stroni od show-biznesu i mediów społecznościowych. Jest chirurgiem mieszkającym na co dzień w Kanadzie, o którym wiemy niewiele. Nieco więcej o swoim mężu Magda Gessler opowiedziała w jednym z wywiadów . Lekarz na branżowych imprezach towarzyszy znanej żonie niezwykle rzadko. Zazwyczaj gdy dotyczy ona słynnej restauratorki lub jej dzieci.

Mąż gwiazdy częściej pojawia się na jej profilach w mediach , a jeden z nich postanowił na chwilę "przejąć". Na facebookowym profilu Magdy Gessler pojawił się tekst, którego autorem jest właśnie Waldemar Kozerawski . Lekarz odnosi się do działalności swojej żony.

- Jeszcze nigdy jako mąż i najlepszy przyjaciel Magdy nie komentowałem jej zdjęć czy postów, oddzielając życie prywatne od świata medialnego [...]. Dzisiaj postanowiłem to zmienić. Chciałbym powiedzieć [...], że jest najpiękniejszym człowiekiem jakiego znam! Jest piękna, dumna i dobra w środku. A wbrew temu co ludzie myślą, bardzo nieśmiała i niepewna na zewnątrz. Zawsze skłonna do pomocy każdemu, z kim zetknie ją los - czytamy.