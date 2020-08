Magda Gessler uratowała swój biznes w czasie pandemii. "Poczułam się jak na wojnie"

- W pierwszym tygodniu wymyśliłam, że restauracje będą działały jako sklepy. Nie zamykałam ich, reagowałam na bieżąco. Sprzedawałam np. gotowy bulion, czyli to, czego nie było w sklepach. Poczułam się jak na wojnie - opowiedziała w programie TVN "Uwaga! Koronawirus".

Gwiazdy zdecydowały się na zagraniczne wakacje mimo pandemii

Twierdzi też, że niektóre knajpy były mądrze prowadzone w czasie pandemii. - Zrobiło się czarno-biało: zniknęły te restauracje, które miały duże kredyty, nie dostosowały się do gości. Knajpy, które mądrze zarządzały, nie wykorzystywały sytuacji - przetrwały - mówiła.

Oceniła też sytuację w Polsce. Jest przerażona szczególnie sporą liczbą turystów nad morzem i w górach, ponieważ w tamtejszych barach i restauracjach trudno wtedy o utrzymanie zasad bezpieczeństwa. - U nas są wydzielone miejsca, natomiast to, co widzę nad morzem, jest przerażające i to było przerażające już dwa miesiące temu - stwierdziła.