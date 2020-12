Magda Gessler zaprosiła gości na kolację. Zapłacili za nią majątek

Restauracje Magdy Gessler od lat cieszą się renomą i choć dla przeciętnego Polaka ceny dań u znanej restauratorki mogą przyprawić o ból głowy, często do lokali ustawiała się kolejka zgłodniałych klientów. Niestety również Gessler odczuła skutki pandemii i przymusowe zamknięcie gastronomii. Jednak gwiazda "Kuchennych rewolucji" nie narzeka na swój los. Wręcz przeciwnie - wyciąga pomocną dłoń do potrzebujących .

To będą dla nich pierwsze takie święta

Gwiazda kulinarnego show TVN od lat wspiera też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas ostatniej edycji wystawiła na licytację wykwitną kolację w swojej restauracji. Zdeterminowany fan kuchni Magdy Gessler zapłacił za nią aż 50200 zł! Jednak przez zamknięcie restauracji w pandemii zwycięzca długo nie mógł się doczekać zrealizowania wygranej licytacji. Na szczęście restauratorka znalazła inne rozwiązanie - zaprosiła go na kolację do swojego domu.

- Robię, co mogę. Ta kolacja, która odbędzie się w domu przez to, że jest COVID i nie ma możliwości zorganizowania jej w restauracji, będzie chyba ogromnym szczęściem dlatego, że niewiele osób zagląda do naszego domu i widzi, jak gotujemy. Jest to bardzo oryginalna forma podania kolacji. Chyba nikt nie spodziewa się, że zobaczy Magdę Gessler gotującą wigilijną kolację we własnym domu. Ale było warto - dla tak wspaniałych ludzi oddać siebie, swoją duszę, radość, żeby i oni byli szczęśliwi. Mam nadzieję, że tak się stanie - powiedziała Magda Gessler w rozmowie z "Super Expressem" tuż przed przyjęciem gości.