Magda Mielcarz poruszona wizytą w centrum dla uchodźców. Zamieściła emocjonalny wpis

"Dzisiaj rano, kiedy wychodziłam z domu, moje dzieci jeszcze spały. Jak dojechałam tutaj, zobaczyłam małego chłopczyka śpiącego w tej samej pozycji co moja córeczka. Tylko nie w domu, a w wielkiej, obcej hali, nie wiedząc co z nim dalej będzie. Jedną myślą, która pomaga to to, że jest to sytuacja przejściowa i musi się to wreszcie poprawić" - pisze wyraźnie poruszona modelka.