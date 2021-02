Mielcarz po latach. Tak teraz wygląda Ligia z "Quo Vadis"

Magdalena Mielcarz zaistniała w show-biznesie jeszcze zanim wcieliła się w filmową Ligię, jednak to właśnie wtedy skradła serca szerokiej publiczności. W końcu na "Quo Vadis" do kin szły istne pielgrzymki. O ślicznej młodej aktorce nagle zrobiło się głośno. Mielcarz miała 23 lata, gdy została obsadzona w ekranizacji powieści, jednak wyglądała znacznie młodziej. I to nie zmieniło się przez 20 lat, bo tyle minęło od premiery filmu Jerzego Kawalerowicza. Aktorka nadal urzeka młodzieńczą urodą.