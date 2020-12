Mielcarz już nie jest blondynką. Ścięła i zmieniła kolor włosów

Magdalena Mielcarz od wielu lat mieszka z rodziną (mężem i dwiema córkami) w Los Angeles, gdzie oddaje się swojej wielkiej życiowej pasji. Ukrywa się pod pseudonimem Lvma Black i tworzy własną muzykę w zaciszu domowego studia. Już dawno zrezygnowała z kariery modelki i aktorki. Ci, którzy jednak za nią tęsknią, mogą podglądać jej życie za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam Mielcarz pokazuje, czym aktualnie się zajmuje i... jak wygląda.

Otóż celebrytka zupełnie nie przypomina już Ligii z "Quo Vadis" Jerzego Kawalerowicza. Teraz nawet najwierniejsi fani mogą mieć problem z rozpoznaniem swojej idolki. Nie jest bowiem tajemnicą, że Mielcarz nie boi się metamorfoz. Zmiany wizerunku są niemal wpisane w jej zawód. Nic więc dziwnego, że piosenkarka co jakiś czas pokazuje fanom swoje nowe wcielenie . Tak jak ostatnio.

Mielcarz zdecydowała się na drastyczne ścięcie włosów i nowy, ciemniejszy kolor. "I did it! #newhair #newme #idzienowe" ("Zrobiłam to" #nowe włosy #nowa ja") - napisała na Instagramie i pokazała zdjęcie króciutkiej fryzury.