Magda Mołek wspomina dyżur w dzień katastrofy smoleńskiej

Dla prezenterów prowadzących programy na żywo 10 kwietnia 2010 roku miał być dniem jak każdy inny. Z relacji Magdy Mołek wynika, że w studiu "Dzień Dobry TVN" panowała wówczas swobodna atmosfera. Do czasu. Tego dnia około 9 rano wydawcy otrzymali informacje o tragicznych zdarzeniach w Smoleńsku. Dziennikarka do dzisiaj wspomina chwilę, w której prowadząc program śniadaniowy, dowiedziała się o tej katastrofie.

- Prowadziłam program z Andrzejem Sołtysikiem. Dostaliśmy informację od producentki na ucho, że spadł samolot, ale nic nie wiadomo. Akurat gadaliśmy z dwójką gości o scenariuszach filmowych. I jedyne zalinkowanie do tego, co się dzieje jest takie, że to życie pisze scenariusze. Ludzie mogą siedzieć i wymyślać, a my dostaliśmy informację, że to się właśnie stało - wyznała gwiazda youtuberowi.