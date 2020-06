Magda Pyznar w odważnym wyznaniu. Celebrytka decyduje się na operację biustu

Słynąca z kontrowersyjnego "Warsaw Shore" Magda Pyznar przeszła sporą metamorfozę - zarówno ciała, jak i, co ważniejsze, charakteru. Celebrytka zapowiedziała właśnie kolejną zmianę.

Magda Pyznar z "Warsaw Shore", a Magda Pyznar dziś to jakby dwie zupełnie inne osoby. Kiedyś przebojowa imprezowiczka, która nie odmawiała alkoholu. To, czego odmawiała to przeważnie praca. Dziś jest spełniona jako matka, wróciła do tańca, a resztę swojego życia związała ze sportem. Chce być przykładem nie tylko dla młodych dziewczyn, ale też dla matek. Pomaga im dobrać właściwą dietę i motywuje do działania. Najważniejsza pozostaje jednak Zuzia - jej córka.

Wygląd, jaki w ostatnim czasie udało się jej wypracować, okazuje się niewystarczający. Magda Pyznar jest obecnie piękną, naprawdę szczupłą kobietą. Zmianom w jej figurze nie ma co przyglądać się ze zdziwieniem - pasją celebrytki jest taniec, do którego niedawno powróciła. Życie przy małym dziecku również pomogło jej dojść do świetnej sylwetki.

Tymczasem w "Warsaw Shore": "Dla zabawy je*ać obawy"

Magda Pyznar przyznała się swoim obserwatorom do tego, że w najbliższej przyszłości położy się na stole operacyjnym. Nie chodzi oczywiście o nim poważnego, celebrytka ma się świetnie. Uczestniczka "Warsaw Shore" zamierza zoperować swój biust.

Magda Pyznar podkreśla jednak, że nie chodzi jej o powiększenie biustu, a przynajmniej nie w głównej mierze. "Celowo napisałam operacja, a nie powiększanie. Jak wiecie, przez większość czasu karmiłam Zuzę jedną piersią, tak sobie to dziewczyna wymyśliła i tak było, nie miałam na to większego wpływu. Po zakończeniu karmienia, moje piersi są po prostu nierówne, asymetria widoczna jest gołym okiem i nie ukrywam - mi to przeszkadza (zaznaczam mi, może komuś innemu by nie przeszkadzało)" - przyznała.

Nie jest to jedyna przyczyna. Magda Pyznar dodała, że zmaga się również z polaktacyjnym zanikiem piersi. Na operację biustu zdecydowała się więc w głównej mierze dla własnego komfortu psychicznego.

Jak myślicie, czy po operacji Magda Pyznar pozbędzie się kompleksów?