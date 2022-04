Magda Steczkowska mówiła o ciążach. Przyznała się do jednej rzeczy

– Niczego nie żałuję, nawet błędów, które kiedyś popełniłam. Staram się żyć tu i teraz i to jest dla mnie najważniejsze. W czasie pandemii przyszła do mnie przyjaciółka, Kasia Krzesiwo, która jest lekarzem. Zwierzyła się, że szuka płyty, która ukoi jej duszę. A ja jej na to: "nagram ci taką". I naprawdę zaczęłam o tym myśleć. Przypomniały mi się piosenki, które towarzyszyły mi w młodości, z którymi wiąże się wiele ciepłych wspomnień. I tak powstało "Nie tylko o miłości" – powiedziała.