Magdalena Lamparska pozuje z dużym brzuszkiem. Razem z mężem czekają na drugą pociechę

"Bardzo cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami tą wspaniałą wiadomością osobiście. To zawsze dla mnie ważny czas. Pełen cierpliwości, pokory, spokoju, oczekiwania… na nowe życie. Stan błogosławiony nie zawsze jest łaskawy, pod wieloma względami: fizycznym i emocjonalnym. Nie jesteśmy w stanie go zaplanować. Do tego głowa pełna zmartwień i nadziei, żeby wszystko było dobrze, prawda moje Drogie Panie?Czujemy się bardzo dobrze i to jest najważniejsze. Zdrowie nam dopisuje. W radości czekamy na spotkanie" - pisała wtedy.