Magdalena Narożna nie chce zgodzić się na unieważnienie ślubu kościelnego

W rozmowie z serwisem Pomponik, Narożna skrytykowała zachowanie byłego męża: - Upublicznianie prywatnych spraw, to bawienie się w dzieciaka – powiedziała – Nie chcę komentować tego, co on wyprawia w sieci. Chyba nie zdaje sobie sprawy, jak krzywdzi nasze dziecko. Może być najlepszym ojcem, ale jeśli chodzi o nasze życie, to nie powinno być medialne. Nie wiem skąd to się bierze. Może przez nową partnerkę, ale to jest już jego wybór. Ja zachowuję się tak, jak należy. Co on wyprawia, to jest jego sprawa. Mam nadzieję, że wytłumaczy kiedyś to córce, bo artykuły będą zawsze.