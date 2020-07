Magdalena Narożna odpoczywa w ogrodzie. Co za nogi!

W styczniu wybuchł kolejny skandal, gdy do sieci wyciekło nagranie awantury, do jakiej doszło między Narożnymi i ich nowymi partnerami w jednym z zakopiańskich hoteli. Na ostrej wymianie zdań dotyczącej opieki nad dzieckiem się nie skończyło. Dziewczyna Dawida, próbując się bronić, użyła gazu pieprzowego przeciwko wokalistce disco polo. Narożna trafiła do szpitala, a sprawa na pierwsze strony kolorowej prasy.