Magdalena Schejbal przerażona widokiem uchodźców na polskiej granicy. "Tego się już nie da zatrzymać"

"Tak wygląda nasza granica od strony Białorusi. To jest nieprawdopodobne… Setki ludzi. I nie wrzuciłam tego filmu, żeby czytać obraźliwe komentarze czy zbierać na siebie wymioty hejtu niektórych z was. To jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest nasza cywilizacja. To jest nasze człowieczeństwo. Tu i teraz zdajemy z niego egzamin. Na granicy, w domach przy stołach i rozmowach, wśród znajomych i nieznajomych. Wobec samych siebie. Tego już się nie da zatrzymać. Tego się nie da 'odzobaczyć'" - napisała Schejbal.