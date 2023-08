Maja Bohosiewicz pokazała nową kuchnię w hiszpańskim domu. Po koszmarku nie ma śladu

Maja Bohosiewicz niedawno została właścicielką hiszpańskiej posiadłości. Ma zamiar przenieść się do willi z basenem razem z mężem i dziećmi. Ale zanim to nastąpi, dom trzeba wyremontować. Aktorka ani myśli wydawać na renowację krocie. Postanowiła zacząć współpracę z architektką, która potrafi zaplanować remont tak, aby nie wydać na niego fortuny, a przy tym przeprowadzić go szybko i bezproblemowo - o ile przy renowacji domu w ogóle jest to możliwe.