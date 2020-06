Była gwiazdą "Big Brothera". Przez ostatnie lata bardzo się zmieniła

Maja Frykowska była gwiazdą reality show "Big Brother" i programu "Bar". Potrafiła być kontrowersyjna i ocierać się o skandale. Udział w tych produkcjach był jej przepustką do świata show-biznesu, celebrytów, znalazła się nawet na okładce "Playboya". Mimo to nie potrafiła znaleźć szczęścia w życiu.

- Od momentu, kiedy się nawróciłam, mówię otwarcie, nie wstydzę się tego, że wiara w Boga pomaga na wszystko. Nie opieram swojego życia na tym, co jest tu i teraz, na tym co materialne i doczesne, bo tego za chwilę może nie być - wyznała Frykowska w wywiadzie z "Faktem".

- Na pewno większość ludzi zaczęła się zastanawiać, co dalej, czy jest coś poza tym, co tu i teraz. Więc ja wam mówię, że jest! Jest wieczność i Bóg i jeśli człowiek mu zaufa, to dostanie coś takiego, czego nikt inny nie będzie w stanie mu dać. Mianowicie ponadnaturalny spokój, który daje przeświadczenie, ze bez względu na sytuację i okoliczności, w których się znajdujemy, wszystko będzie dobrze - stwierdziła.