Maja Frykowska: skandal, którego nie było "Ludzie wyzywali mnie od prostytutek, a ja nie mogłam się nawet obronić"

Nawrócona skandalistka

W 2010 roku Frykowska przeszła wielką przemianę. Wtedy zmieniła imię na Maja (jak tłumaczyła, zawsze chciała się tak nazywać i nie przepadała za swoim prawdziwym imieniem), a także stała się osobą wierzącą. I, jak sama mówiła, wreszcie odnalazła szczęście. "Moment, kiedy podjęłam wybór, aby zacząć żyć inaczej, to była decyzja przybliżenia się do Boga. To była bardzo dobra decyzja. Nasze doświadczenia kształtują nasz charakter, to kim jesteśmy i kim chcemy się stać. Gdyby nie moje doświadczenia i życiowe wyzwania, nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem obecnie. Teraz mam zupełnie inną wiedzę na swój temat niż 20 lat temu. Jestem kobietą świadomą swoich celów i decyzji. Wszystko ma swoje miejsce i czas. Dzisiaj to jest ten czas i to miejsce, w którym mam być", wyznawała w wywiadzie dla portalu cozatydzien.tvn.pl.