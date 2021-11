Maja Hyży opowiedziała o swoich metodach wychowawczych. Jest wymagająca

Dodaje, że pilnuje tego, by dzieci miały swoje obowiązki: - Na pewno obowiązki są na pierwszym miejscu. Jeżeli lekcje są odrobione, lektura przeczytana, dzieci nauczone, pokój posprzątany, pies wyszedł na spacer, to wtedy można zagrać, czy się pobawić. Albo wyjść na spacer z kolegami. Natomiast jeżeli to wszystko nie jest zrobione, to niestety. Obowiązki są u nas na pierwszym miejscu.