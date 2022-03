Maja Ostaszewska o pomocy uchodźcom z Ukrainy. "Część Polaków będzie chciała wiedzieć, co dalej"

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 1,3 mln uchodźców uciekających przed wojną. Nikt nie jest w stanie przewidzieć rozwoju wypadków, ani tego, kiedy wojna się skończy. Bieżące informacje znajdziecie w liveblogu WP Wiadomości. Pewne jest jedno, liczba obywateli Ukrainy przyjeżdżających do naszego kraju wciąż rośnie. Polacy zaś wykazali się niezwykłą empatią i zdolnością mobilizacji. Zaledwie w dobę potrafili zjednoczyć się, by błyskawicznie zaoferować sąsiadom ze Wschodu choćby doraźną pomoc. Mobilizacja wciąż trwa, ale zdajemy sobie sprawę, że nie może to być chwilowy zryw, a o akcjach pomocowych i potrzebnych rozwiązaniach należy myśleć długofalowo.