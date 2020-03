Maja Sablewska w podartych rajstopach. "Zostań w domu"

Maja Sablewska to kolejna gwiazda, która namawia do pozostania w domu i poddania się narodowej kwarantannie, a wszystko po to, by opanować panoszącego się po kraju koronawirusa SARS-CoV-2.

Maja Sablewska namawia do kwarantanny (ONS.pl)