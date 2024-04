TYLKO U NAS: Sablewska o seksie po 40-stce. Wróciła też pamięcią do młodości i zdradziła, jak zarobiła na pierwsze jeansy

Im więcej, tym gorzej - to pierwsze, co przychodzi mi do głowy. Jak mamy dostęp do wszystkiego, to zazwyczaj wybieramy wszystko, a nie to, co dla nas dobre. Dieta to podstawa zdrowia i dobrego wyglądu. Jesteśmy tym, co jemy. Zawsze to powtarzam, zatem dieta, zdrowe nawyki to decyzja na całe życie, a nie moda czy moment w naszym życiu. Nie odpowiem Ci na pytanie, ile miesięcznie potrzebuje kobieta, aby zadbać o swój wygląd, bo to bardzo indywidualna kwestia, która w dużej mierze zależy od potrzeb i stylu życia.