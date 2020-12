Majątek Ewy Demarczyk. Ukochany zostanie z niczym?

Ewa Demarczyk zmarła 14 sierpnia 2020 r. Miała 79 lat. Po tych kilku miesiącach do mediów trafiła sprawa majątku gwiazdy. Choć od lat dzieliła życie z ukochanym mężczyzną, to nie on może dostać majątek Demarczyk.

