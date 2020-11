Śmierć Ewy Demarczyk. Na jaw wychodzą nowe informacje

Na jaw zaczęły wypływać nowe fakty w sprawie życia Ewy Demarczyk. Piosenkarka nie mogła pogodzić się z faktem, że władze Krakowa odebrały jej ukochany Teatr na Gazowej, a jej cały dobytek przenieśli do magazynu Teatru Ludowego w Nowej Hucie.

Nowe fakty dotyczące życia Ewa Demarczyk

Jednak 4 lata później piosenkarka odebrała nagrodę Bukiet Wrocławia, którą przyznała jej Kapituła Kobiet Wrocławia. To miał być ostatni raz, kiedy widziano Ewę Demarczyk. Artystka podobno zamieszkała w domu pod Wieliczką, o czym wiedzieli tylko najbliżsi. Podobno nawet sąsiedzi nie wiedzieli, obok kogo mieszkali.

Jedyną osobą, która dobrze wiedziała, co dzieje się z piosenkarką był jej partner i menadżer, Paweł Rynkiewicz. Bronił on jednak dostępu do Ewy Demarczyk. Czarny Anioł polskiej piosenki zmagał się z depresją. Wokalistka sama przyznawała, że nie chce występować, nagrywać i nie chce widywać się z ludźmi.