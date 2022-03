Majka Jeżowska zaśpiewała na rzecz Ukrainy. Ze sceny rzucała w Putina obelgami. To hasło dobrze znacie

Majka Jeżowska znana jest z tego, że nie boi się publicznie wygłaszać swoich poglądów. Angażowała się w walkę o prawa osób LGBT, choć przecież współpracowała z TVP. Teraz otwarcie potępiła atak Rosji na Ukrainę. Nie dość, że szykuje antywojenną piosenkę, to jeszcze na niedzielnym koncercie w pełni wyraziła to, co myśli o Władimirze Putinie.