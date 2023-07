Małego Louisa nie było na finale Wimbledonu. Nie był zadowolony!

Nic zatem dziwnego, że na próżno było szukać chłopca podczas uroczystości pogrzebowych Elżbiety II. Słusznie zdecydowano, że ranga i powaga tego dnia nie pozwalają na ryzyko nieprzewidywalnego zachowania małego brzdąca. Ten dostał drugą szansę w maju, gdy doszło do koronacji Karola III na króla. Chłopiec wszedł do kościoła u boku swojej siostry, chwilę posiedział w ławie i... zniknął z pola widzenia! Niania zabrała go, gdy kamery pokazywały co innego.