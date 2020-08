Foremniak zalotnie przechadza się po łące. Fani oczarowani

Małgorzata Foremniak może pochwalić się ponad 50 tys. fanów na Instagramie. Na jej profilu nie znajdziemy jednak roznegliżowanych zdjęć i szczegółów z prywatnego życia. Mimo to aktorka przyciąga internautów jak magnes. Jak ona to robi? Wystarczy, że wrzuci do sieci krótkie wideo.

Małgorzata Foremniak opublikowała na Instagramie krótki filmik (ONS.pl)