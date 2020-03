Małgorzata Rozenek i jej leniwa kwarantanna. Wyjechała na odludzie w obawie przed koronawirusem

Małgorzata Rozenek 12 marca pisała na swoim instagramowym profilu : " (...) ja i chłopcy zamykamy się w domu. Może później wyjedziemy na wieś, żeby jeszcze bardziej odizolować się od dużych skupisk ludzkich". Jak obiecała, tak zrobiła. Podczas kwarantanny odpoczywa, zrezygnowała ze strojenia się. Cieszy się wolnym czasem w otoczeniu najbliższych. W trzecim dniu kwarantanny gwiazda telewizji dawała znać, że izolacja absolutnie jej nie przeszkadza. Ale to było niemal tydzień temu.

Jak się okazuje, Rozenek wciąż z radością relaksuje się na mazurskiej wsi niedaleko Ostródy. Razem z mężem, dziećmi i psami przebywa w wynajmowanym domu, którego wnętrze prezentuje się luksusowo. Nie ma mowy o ciasnocie, są za to urocze meble i dodatki. A do tego wspaniałe widoki. Nic dziwnego, że Perfekcyjna Pani Domu ani myśli wracać do Warszawy.