Małgorzata Kożuchowska spędzała błogie chwile z synem. Pokazała urocze zdjęcie

Małgorzata Kożuchowska w związku z odmrożeniem teatrów i planów filmowych, jak wielu kolegów branży, wraca stopniowo do pracy . Choć intensywne wejście w tryby nie jest z pewnością łatwe, aktorka najwyraźniej od początku dba, by zachować równowagę pomiędzy wykonywaniem obowiązków zawodowych a czasem wolnym .

„Zbieram pieniądze na sprzęt i oprogramowanie do nauki dla dzieciaków z ubogich rodzin, które podczas pandemii nie miały dostępu do nauczania online. Akcja trwa od dziś przez dwa tygodnie” napisała, zachęcając do wsparcia. To postawa godna naśladowania!