Małgorzata Kożuchowska za sterami motorówki. Fani pytają o patent

Gwiazda złamała zasady bezpieczeństwa?

"Ciekawe czy Pani Małgorzata posiada patent sternika motorowodnego, bo jeżeli nie, to złamała przepisy, nie mówiąc o tym jak naraża życie innych będących na wodzie" - zwróciła uwagę jedna z internautek, rozpoczynając dyskusję o bezpieczeństwie na wodzie. Jak zauważyli inni, aktorka nie miała także na sobie kapoka.

Kiedy trzeba mieć patent?

Ci, którzy wzięli w obronę gwiazdę serialu "Rodzinka.pl", podkreślali, że w niektórych miejscach na Mazurach, np. w Olsztynie, patentu nie trzeba. Wszystko zależy od wielkości jednostki. Do sterowania tych o mocy silnika poniżej 10 kW specjalnych uprawnień nie trzeba. Nawet w przypadku mocniejszych motorówek obowiązek patentu też da się obejść, jeśli nie przekracza się prędkości 15 km/h, a długość kadłuba nie jest dłuższa niż 13 m. Nie do obrony wydaje się za to fakt, że aktorka przebywając na wodzie, nie miała na sobie kamizelki ratunkowej. Jak podkreślali złośliwi, "ktoś, kto ma patent, pływa z kamizelką, aby promować bezpieczne sporty w internecie".