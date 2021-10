Małgorzata Potocka czołgała się do toalety. Nie wiedziała, jak źle z nią jest

Aktorka nie była świadomia, jak źle z nią jest. – Kiedy doczołgałam się na czworaka do toalety, zadzwoniłam do Jacka Santorskiego, psychologa, który przyjechał po mnie i w nocy zawiózł mnie do Warszawy. Uświadomił mi, w jakim jestem stanie – wyznała gazecie.