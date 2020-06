Potocka przebadała aktorów na obecność koronawirusa. Wydała kilka tysięcy

Rząd pozwolił na otwarcie teatrów od 6 czerwca pod warunkiem, że odpowiednio zadba się o bezpieczeństwo pracowników i widzów. Jednym z wymogów było przebadanie artystów na obecność koronawirusa . Testy nie są jednak refundowane, a dyrektorzy sami muszą o nie zadbać. Badania do najtańszych nie należą, jednak Małgorzata Potocka nie ma zamiaru narażać swojego zespołu.

- Podjęłam decyzję, żeby przed rozpoczęciem prób zrobić testy. [...] Jak się wszyscy spotkamy, to nikt nie może nikogo zarazić. Ja mam za wspaniały balet, to jest najlepszy balet rewiowy w Polsce. Najbardziej denerwujące jest to, że nie ma żadnych dotacji z Ministerstwa Kultury- wyznała w rozmowie z "Faktem" założycielka teatru.