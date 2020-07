Małgorzata Potocka ofiarą ulewy. "Straty są ogromne"

Teatr Sabat szczyci się tym, że jest jedynym teatrem muzyczno-rewiowym w Polsce, stworzonym na wzór przedwojennych teatrów rewiowych. Nawiązuje do tradycji francuskich kabaretów, teatrów musicalowych Broadway’u i Las Vegas. Jego właścicielka cieszyła się, że po miesiącach zamknięcia w końcu można było ruszyć z występami. Niestety radość nie trwała długo.

"Dopiero co wróciliśmy do występów na scenie i grania dla Was po tak długiej przerwie, a znowu musimy zmagać się z nieprzewidzianym koszmarem" – czytamy na profilu teatru na Facebooku.