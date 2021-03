Rozenek podjęła ważną decyzję. Mało kto już o tym pamięta

Małgorzata Rozenek nie zawsze była gwiazdą telewizji. Zanim trafiła na szklany ekran, zajmowała się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. Rozwijała też karierę naukową. W 2004 r. została absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po otrzymaniu tytułu magistra zaczęła intensywne prace nad ukończeniem doktoratu. I właśnie w tym momencie pojawiła się szansa na współpracę z TVN i przesłuchania do roli prowadzącej program "Perfekcyjna Pani Domu".

- Właśnie oddawałam doktorat z prawa i zastanawiałam się, czy przygotowywać się do habilitacji, (...) czy iść do kancelarii. (...) Uznałam, że przydadzą mi się dwa tygodnie przerwy na podjęcie decyzji i wówczas zadzwoniono do mnie z TVN z propozycją. Ucieszyłam się i pomyślałam, że ten program wypełni mi pewnie dwa dni w tygodniu. (...) Reszta się nie zmieni, będę zajmować się domem, dziećmi. Szybko okazało się, jak bardzo się pomyliłam. (...) Znajomi śmieją się, że tyle energii włożyłam w karierę naukową, a skończyłam w telewizji - mówiła Rozenek kilka lat temu w "Gali".