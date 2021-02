Rozenek z wózkiem. "Henryś nie jest za mały na takie eskapady"

"Zastanawiałam się długo, czy Henryś nie jest za mały na takie eskapady. Zresztą o to pytacie mnie bardzo często. Po miesiącu śmiało mogę powiedzieć, że nie. Podróż z takim maluszkiem jest łatwiejsza niż z chodzącym już dwulatkiem. Ale podstawą jest wózek " - napisała Rozenek na swoim instagramowym profilu, uzupełniając go fotką z Majdanem i małym Henrysiem w spacerówce.

#dziejesiewsporcie: rajskie wakacje rodziny Majdanów. Co za zdjęcia!

"Tylko po miesiącu na meksykańskiej ziemi stwierdzam, że ten wózek to był strzał w 10. Leciusieńki, łatwy w składaniu, z zaskakująco pojemnym koszem. Służył nam jako centrum dowodzenia, zawsze był z nami i było to bardzo wygodne, idealnie skrętne kółka i letni wkład, a nawet budka (tu akurat nie ma jej na zdjęciu) to idealne rozwiązanie. A usypianie Henia w nim trwało od 1 min do 3. I wiem, że to jest jakaś mocno szpanerska wersja, ale ta firma ma też normalne, które mają te same zalety" - chwaliła wózek.