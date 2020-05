Rozenek nie chce urodzić w Dzień Dziecka. Podała powód

Małgorzata Rozenek jest już w 9. miesiącu ciąży i w każdej chwili może urodzić. Gwiazda nie ukrywa, że zaczyna się stresować, jednak mimo to ma pewne "wymagania" co do dnia porodu.

Małgorzata Rozenek lada chwila urodzi (ONS.pl)