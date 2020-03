Koronawirus. Małgorzata Rozenek-Majdan boi się o swoje zdrowie

Małgorzata Rozenek-Majdan jest w zaawansowanej ciąży. Teraz, gdy koronawirus szaleje również w Polsce, gwiazda telewizji postanowiła postępować zgodnie z radami rządu i odizolować siebie oraz dzieci.

Małgorzata Rozenek-Majdan już niebawem znów zostanie mamą. To jej trzecie dziecko, ale pierwsze z Radosławem Majdanem. Małżonkowie o malucha starali się przez kilka lat. Wreszcie, dzięki metodzie in vitro, Rozenek udało się zajść w ciążę. Radości nie ma końca. Nie ma końca też pracy. Perfekcyjna Pani Domu nie zrezygnowała z wielu zawodowych projektów. Aż do teraz. Zgodnie z zaleceniami władz Małgorzata postanowiła poddać siebie i swoją rodzinę kwarantannie. Na jej instagramowym profilu pojawił się wpis, w którym wyjaśnia, że nie ma innego wyjścia - i ze względu na odpowiedzialność społeczną, i na swoje zdrowie.

Rozenek dała znać, że ostatnie dni były dla niej trudne. Zapewne musiała domknąć kwestie związane z pracą i zrobić zapasy. Napisała, że ma zamiar zamknąć się z dziećmi i mężem w domu, a później wyjechać na wieś, by jeszcze bardziej odizolować się od dużych skupisk ludzi.

"Kochani, przepraszam Was, że odzywam się dopiero teraz, ale wydarzenia ostatnich dni wymagały od nas pełnego zaangażowania. Mocno przejmuję się doniesieniami o koronawirusie i z ogromnym niepokojem obserwuję rozwój wypadków.

Kochani‼️musimy być rozsądni‼️ ZOSTAŃMY W DOMACH‼️ Potraktujmy najbliższe dni jak szansę na powstrzymanie fali zachorowań. Dzięki naszym działaniom możemy wpływać na sytuację. Ograniczmy kontakty społeczne do minimum. Odwołałam wszystkie aktywności na najbliższy tydzień i uprzedziłam, że może to potrwać jeszcze jeden tydzień. R jeszcze jutro i chyba pojutrze musi iść do pracy, ale ja i chłopcy zamykamy się w domu. Może później wyjedziemy na wieś, żeby jeszcze bardziej odizolować się od dużych skupisk ludzkich" - pisze Rozenek.

Gwiazda z wiadomych względów zainteresowała się też tematem koronawirusa w kontekście ciąży.

"Pytałam lekarza o ryzyko dla ciężarnych i powiedział, że największy kłopot jest taki, że kobiecie w ciąży nie można podawać prawie żadnych leków, więc gdyby doszło do zakażenia, to i pomoc dla niej byłaby ograniczona. Trochę to przytłaczające.