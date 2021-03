Rozenek kocha luksus. Ma klapki w cenie emerytury

Małgorzata Rozenek pokazała na Instagramie zdjęcie z wyjścia do sklepu. Tym razem to nie ona przykuła największą uwagę, a to, co miała na sobie. Klapki, w których Perfekcyjna Pani Domu wybrała się na zakupy, kosztują krocie. Nie każdego stać na taki zakup.

Małgorzata Rozenek uwielbia bawić się modą Źródło: AKPA