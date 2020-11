Rozenek nie taka idealna. Dopiero teraz do wszystkiego się przyznała

Małgorzata Rozenek nie pozwoliła sobie na zbyt długi urlop macierzyński. Tuż po narodzinach Henryczka ostro wzięła się do pracy. Wróciła m.in. na plan programu "Projekt Lady" i przygotowuje się do nowego show "Cały ten Majdan". Oprócz tego zagrała u Patryka Vegi i wzięła udział w kilku kampaniach reklamowych (zarówno na Instagramie, jak i poza siecią). Perfekcyjna Pani Domu wykorzystuje swoje medialne pięć minut do granic możliwości, więc nic dziwnego, że nie daje sobie chwili wytchnienia. No dobrze, ale jak udaje jej się pogodzić to wszystko z wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu?