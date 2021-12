Małgorzata Rozenek ma ciało stworzone do bikini. Znów to udowodniła

Małgorzata Rozenek-Majdan uwielbia wyróżniać się z tłumu i być w centrum uwagi. Nie ma dnia, by jej nazwisko nie przewijało się w plotkarskich portalach. Gdy tabloidy i paparazzi chwilowo jej odpuszczają, ona sama publikuje zdjęcia, które rozpalają internatów do czerwoności. A to opięta sukienka wyeksponuje jej perfekcyjne kształty, a to bikini "przez przypadek" odsłoni za dużo. Ostatnio okazji do takich fotek nie brakuje, bowiem Rozenek zdecydowała, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi z rodziną w Tajlandii. Co za tym idzie, jej profil na Instagramie pęka w szwach od relacji i zdjęć z wyjazdu.