Małgorzata Rozenek-Majdan dementuje plotki o surogatce

Małgorzata Rozenek-Majdan przez długi czas starała się zajść w ciążę przy pomocy in vitro. Chcąc szerzyć wiedzę na temat tej metody, gwiazda TVN zdecydywała się nawet wydać książkę "In vitro. Rozmowy intymne". Kilka miesięcy temu udało się! "Perfekcyjna pani domu" pochwaliła się wówczas radosną nowiną w mediach.

I choć wydawało się, że w temacie ciąży zarówno Małgorzata, jak i jej mąż Radosław Majdan powiedzieli już wszystko, to nie brakuje kolejnych plotek.

Fakt ten był zapalnikiem do spekulacji. W najnowszym wywiadzie "online", którego małżeństwo udzieliło Piotrowi Grabarczykowi, Małgorzata Rozenek wyznała, że nie ukrywałaby, gdyby faktycznie korzystała z usług surogatki.

- Tak, dzisiaj założyłam brzuch. Pomagał mi mąż zapiąć. Jest pewna grupa społeczeństwa, która jest zwolennikiem spiskowych teorii dziejów. I pewne proste rzeczy są dla nich za proste. Bo w Polsce myśli się tak, że jeżeli ciąża, to trzeba się naprawdę bardzo bardzo uspokoić. A jak ktoś jest aktywny zawodowo, to wzbudza jakieś takie niezdrowe emocje.W niektórych krajach instytucja surogatki jest zalegalizowana i prawdopodobnie gdyby było tak w Polsce, że musiałabym skorzystać z takiej pomocy, to przyrzekam, że mówiłabym o tym głośno - powiedziała celebrytka.