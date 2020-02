Małgorzata Rozenek-Majdan ma wsparcie w mężu. Cały czas nad nią czuwa

Małgorzata Rozenek-Majdan niebawem po raz trzeci zostanie mamą. Jest w świetnej formie, więc jeszcze intensywnie pracuje. Nie musi się o nic martwić, bo ma czułą opiekę.

Małgorzata Rozenek-Majdan wkrótce po raz trzeci zostanie mamą. Będzie to jej pierwsze dziecko z Radosławem Majdanem. Dwóch synów ma z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. O tę ciążę długo się starała, a zaszła w nią, podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich, dzięki metodzie in vitro.

Prezenterka jest szczególnie zaangażowana w edukację na temat tej metody, poświęciła jej nawet książkę. Pojawia się także na różnorodnych spotkaniach i konferencjach, na których w towarzystwie ekspertów tłumaczy, na czym polega cała procedura, jak ważny jest do niej dostęp i dlaczego in vitro nie powinno być tematem tabu.

Szczęśliwa mama coraz chętniej pokazuje, jak zmienia się w ciąży . Nie zamierza jednak jeszcze zwalniać tempa. Najwyraźniej jest w świetnej formie i angażuje się w kolejne projekty. Jeden z nich wiązał się z wyjazdem do Nowego Jorku. To z niego zamieściła zabawną relację, nawiązującą do głośnej, oscarowej relacji Kingi Rusin.

- To on namówił Małgosię, by podczas lotu założyli maseczki na twarz i cały czas starał się, by niczego jej nie brakowało - zdradziła tygodnikowi znajoma pary.