Małgorzata Rozenek-Majdan nie próżnuje. Gwiazda sama urządza pokój dla dziecka

Po powrocie do domu Małgorzata Rozenek-Majdan nie próżnuje. Gwiazda przygotowuje swoje cztery kąty na nowego członka rodziny. Perfekcyjna pani domu już teraz postanowiła urządzić pokój dla dziecka. Uważamy, że decyzja jest jak najbardziej słuszna, nie ma powodu do zwłoki. "Wicie gniazda... znacie? Podobno, każda przyszła mama, na jakimś etapie ciąży zaczyna mniej lub bardziej nerwowo przygotowywać dom na przyjście maleństwa. Mnie dopadło kilka dni temu, gdy po powrocie z izolacji zastałam dom zastawiony taką ilością kartonów, że zastanawiałam się gdzie ja to wszystko poukładam, więc od kilku dni albo układam, ustawiam, dekoruje, albo śpię" - napisała. Na zdjęciu, na którym widać fragment pokoju, prezentuje się on naprawdę pięknie!