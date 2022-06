Małgorzata Rozenek-Majdan śpi w łóżku z dzieckiem. Zdradziła, jak wygląda jej intymne pożycie z Radziem

Małgorzata Rozenek-Majdan otwarcie mówi o tym, że macierzyństwo odkrywa w jej życiu znaczną rolę. Jej droga do zostania mamą nie była prosta - wielokrotnie korzystała z metody in vitro, dzięki której na świat przyszli jej trzej synowie. Dla jej męża Radosława mały Henio jest pierwszym biologicznym dzieckiem, dlatego rozpieszcza go na potęgę. Maluch nie odstępuje rodziców na krok, nawet w nocy. Nie każda para w takich okolicznościach pozwoliłaby sobie na chwile intymności.