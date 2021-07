Małgorzata Rozenek-Majdan wskoczyła na konia. Wyglądała jak mała dziewczynka

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najgorętszych gwiazd polskiego show-biznesu. Robi karierę w telewizji i mediach społecznościowych, grała w filmie, pisze książki, prowadzi fundację propagującą wiedzę na temat metody in vitro. Dla wielu jest jednak celebrytką, która słynie z żywiołowych reakcji przed kamerami. Można to też zauważyć po jej relacjach na Insta Stories.