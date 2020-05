Małgorzata Rozenek po "Nic się nie stało". Radosław Majdan zamieścił oświadczenie

Zobacz: "Zabawa w chowanego". Co z komisją ds. walki z pedofilią? "To nie jest kwestia złej woli"

- Borys (Szyc - przyp.red), może czas nie tłumaczyć się tak, jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany, że ćpałeś. Chcę żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem. Co robiłeś, a czego nie? Jesteś dobrym aktorem. Grasz na wrażliwych strunach. Czas żebyś powiedział prawdę. Ta sama prośba do Majdana, Wojewódzkiego, do tych dziewczyn i pań, które mignęły w filmie. Co tam się działo? – zapytał Latkowski.