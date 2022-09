Małgorzata Rozenek o pierwszych randkach z Majdanem. Ukrywali swoje schadzki

- To było tak, że jak Radosław podszedł do mnie, żeby poprosić o numer telefonu, to zrobiło się duże zamieszanie, zaczęli biec w naszą stronę fotoreporterzy. (...) Kilka dni minęło, Radosław dzwoni, umówiliśmy się. Chciał mnie zaprosić do klubu na którymś tam piętrze hotelu "Marriott". (...) Ja do niego: "Do hotelu, zwariowałeś?! Czy ty naprawdę myślisz, że ja potrzebuję zdjęcia, jak wchodzę z tobą do hotelu?! Nie ma takiej możliwości, za kogo ty mnie uważasz!? Jedziemy do ciebie! - opowiadała Rozenek.