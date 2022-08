Małgorzata Rozenek pokazała bratanka. To największy przyjaciel jej syna

W życiu Rozenek i jej rodziny doszło ostatnio do poważnej zmiany. Kilka tygodni temu przeprowadzili się do nowej willi. Posiadłość z ogrodem znajdująca się w Warszawie jest świetnym miejscem do dużych rodzinnych spotkań. Okazuje się, że od jakiegoś czasu mieszka w niej Yann Kostrzewski, nastoletni syn jej brata Mishy Kostrzewskiego. Na co dzień chłopak przebywa z mamą we Francji, ale jak widać ma dobry kontakt z rodziną ojca.