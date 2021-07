Grad bombardował lokal. Rozenek pokazała, jakiej wielkości były kule

- Walczymy z żywiołem. Najlepsze jest to, że Rafał mówi: "widzę, że idzie burza". A ja: "co on mówi?". I była burza! (...) Jesteśmy w pięknej restauracji i mamy nadzieję, że łódka jest dobrze zakotwiczona. Po prostu jesteśmy łowcami burz! - mówiła z przejęciem Rozenek, ilustrując swoje słowa widokiem szalejącej za oknami burzy.