Ewa Minge wychwala małżeństwo Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana

Ewa Minge opublikowała dość długi wpis na swoim profilu na Instagramie. Słynna projektantka mody w bardzo pochlebnych słowach wypowiedziała się na temat relacji Małgorzaty Rozenek z Radosławem Majdanem.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spełnili swoje marzenie i zostali rodzicami! Dla piłkarza jest to pierwszy raz. Choć był już żonaty dwa razy, żadna z jego poprzednich żon nie urodziła mu dziecka. Na to maleństwo małżonkowie czekali od lat. Ich starania przez długi czas kończyły się niepowodzeniem. Dopiero dzięki in vitro Rozenek udało się zajść w ciążę. Chcąc szerzyć wiedzę na temat tej metody, gwiazda TVN zdecydowała się nawet wydać książkę "In vitro. Rozmowy intymne".

Świeżo upieczeni rodzice z dumą chwalą się małym Heniem na Instagramie. We wtorek rano Perfekcyjna Pani Domu uraczyła obserwatorów wyjątkowo uroczym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć Radosława Majdana oraz śpiącego tuż obok syna. Fotografia szczególnie przypadła do gustu Ewie Minge. Projektantka mody nie mogła powstrzymać się przed udostępnieniem zdjęcia i urozmaicenie go długim opisem.

"Muszę!!! Po prostu muszę i mam gdzieś, że zaraz się zacznie komentowanie mojego postu na milion sposobów, jak to zwyczajowo bywa. Nie, nie podlizuję się Majdanom, bo znam ich na tyle, że nie muszę, a życzenia i gratulacje poszły prywatnie" - rozpoczęła swój wpis Ewa Minge.

"Mam taką przypadłość, że na widok prawdziwego, szczerego szczęścia innych ludzi jestem sama podekscytowana i cała szczęśliwa! Ponieważ znam oboje, to mogę głową zaświadczyć, że dobrali się jak w korcu maku. Kibicuję im od samego początku, jeszcze z ukrycia. Są dowodem na to, że jak jeden człowiek trafia na drugiego człowieka, to wszystko jest możliwe. Zmieniają się priorytety, postrzeganie świata i rzeczywistości" - dodała.

Następnie dała wyraz swojego szacunku wobec Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, a także ich relacji.

"Radek jest świetnym facetem, który w rękach fantastycznej, nietuzinkowej kobiety rozkwitł i uporządkował swój świat. W tym świecie, dla wielu niemożliwym do ogarnięcia (poza Gośką), są nie tylko szczęśliwi, ale bardzo odpowiedzialni i przyjaźni dla innych. Można ich lubić lub nie, z poziomu ekranu komputera czy telewizora, ale przy bliższym poznaniu nie ma szans nie kochać tej pary. Są prawdziwi w każdym calu, są rodziną w najdrobniejszym szczególe. Nikogo nie krzywdzą, wielu wspierają i nigdy nie odmawiają pomocy, jak jest ważna sprawa" - zachwalała małżonków projektantka.

Jak się okazuje, Ewa Minge darzy ogromną sympatią rodzinę Majdanów. W swoim wpisie poruszyła także kwestię niezapomnianego wesela Majdanów, a także narodzin małego Henia.