Majdan pokazał zdjęcie Rozenek po porodzie. Zdradził imię dziecka

"To najszczęśliwszy dzień mojego życia" - napisał Radosław Majdan pod zdjęciem Małgorzaty Rozenek i swojego pierwszego syna.

"Dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 kg / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO❤️" - napisał dumny tata.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się ceną kołyski. Zwala z nóg

O tym, że Małgorzata Rozenek urodzi 10 czerwca było wiadomo już dzień wcześniej. Gwiazda pochwaliła się na Instagramie, że jedzie do szpitala, by powitać swojego trzeciego syna. Wcześniej była u fryzjera i kosmetyczki, by czuć się pięknie w tej ważnej chwili swojego życia.