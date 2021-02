Małgorzata Rozenek w cienkiej kurtce na mrozie. "Śnieg cieszy mnie jak dzieciaka"

Małgorzata Rozenek przez długi czas przebywała z rodziną w Meksyku. Gwiazda co chwilę pokazywała zdjęcia w bikini i co robi w wolnym czasie. Chwaliła się, jak ćwiczy jogę i co je w ciągu dnia. Niestety wszystko, co dobre kiedyś się kończy i celebrytka wróciła już do domu.